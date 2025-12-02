Milano 12:00
Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre

Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Unione Europea, Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +2,2%, in aumento rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +2,1%).

