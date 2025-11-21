Milano 12:06
42.581 -0,78%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 12:06
9.497 -0,32%
Francoforte 12:06
23.121 -0,68%

PMI servizi Unione Europea in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
PMI servizi Unione Europea in novembre
Unione Europea, PMI servizi in novembre pari a 53,1 punti, in aumento rispetto al precedente 53 punti (la previsione era 52,8 punti).
