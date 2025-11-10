Milano 17:35
Western Digital, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo del 5,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Western Digital più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il leader nel settore dei dischi rigidi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 175 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 169,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 180,1.

