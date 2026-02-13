Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:34
24.787 +0,40%
Dow Jones 17:34
49.603 +0,31%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

New York: Western Digital si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Western Digital si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in perdita del 4,83% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Western Digital evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il leader nel settore dei dischi rigidi rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Western Digital rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 276,8 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 265,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 288,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```