Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che conclude in progresso dello 0,42%.
Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 64,44. Supporto a 63,52. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 65,36.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)