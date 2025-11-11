Milano 11:16
Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che conclude in progresso dello 0,42%.

Lo scenario di medio periodo del greggio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 64,44. Supporto a 63,52. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 65,36.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
