Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Controllato progresso per il cambio Euro / Yen, che chiude in salita dello 0,23%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 178,52. Rischio di eventuale correzione fino al target 177,14. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 179,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)