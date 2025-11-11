Milano 11:17
44.226 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:17
9.872 +0,87%
Francoforte 11:17
23.984 +0,10%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un +0,16%.

Il quadro di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,3186. Primo supporto individuato a 1,3146. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,3226.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```