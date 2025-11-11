Milano 11:20
44.223 +0,75%
Nasdaq 10-nov
25.612 0,00%
Dow Jones 10-nov
47.369 +0,81%
Londra 11:20
9.873 +0,87%
Francoforte 11:20
23.981 +0,09%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,07%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 43.928,38 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,07%, che esordisce a 43.928,38 punti.
