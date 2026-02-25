Milano 9:50
47.078 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:50
10.763 +0,78%
25.054 +0,27%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 46.903,36 punti

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,54%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,54%, che esordisce a 46.903,36 punti.
