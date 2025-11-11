New York: andamento negativo per Eaton

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia
, in flessione del 3,01% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eaton
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Eaton
moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 376,2 USD e supporto a 363,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 388,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)