New York: andamento negativo per Eaton

azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia

(Teleborsa) - Composto ribasso per l', in flessione del 3,01% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 376,2 USD e supporto a 363,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 388,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)