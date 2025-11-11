Milano 17:35
New York: andamento negativo per Eaton

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia, in flessione del 3,01% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eaton, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Eaton moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 376,2 USD e supporto a 363,9. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 388,6.

