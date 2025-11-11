NewPrinces, nei nove mesi margini e solidità finanziaria in crescita

Gruppo NewPrinces

(Teleborsa) - Ilha chiuso i primi nove mesi del 2025che si attestano a, in lieve flessione rispetto ai 2,03 miliardi del 2024, principalmente per effetto del cambio sterlina/euro (-5,8%) e della riduzione dei prezzi delle materie prime. A fronte di un fatturato sostanzialmente stabile, l’cresce del 20,2% a 157,4 milioni, con un margine dell’8,1% (dal 6,2% del 2024). Ilbalza del 140% a 80,4 milioni, mentre l’raggiunge, beneficiando dei proventi da business combination.Laresta un punto di forza: l’Underlying Free Cash Flow è pari a 163,4 milioni, con una conversione FCF/EBITDA del 104%. Laadjusted migliora a 332 milioni, nonostante investimenti immobiliari per 83 milioni di sterline; al netto di questi, il debito sarebbe diminuito di 108 milioni.Il presidenteha evidenziato come "l’integrazione con Princes stia avanzando con determinazione", aggiungendo che le acquisizioni diconsentiranno al gruppo di entrare in modo strategico nel retail.