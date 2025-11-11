NewPrinces, nei nove mesi margini e solidità finanziaria in crescita

(Teleborsa) - Il Gruppo NewPrinces
ha chiuso i primi nove mesi del 2025 ricavi consolidati
che si attestano a 1,9 miliardi di euro
, in lieve flessione rispetto ai 2,03 miliardi del 2024, principalmente per effetto del cambio sterlina/euro (-5,8%) e della riduzione dei prezzi delle materie prime. A fronte di un fatturato sostanzialmente stabile, l’EBITDA adjusted
cresce del 20,2% a 157,4 milioni, con un margine dell’8,1% (dal 6,2% del 2024). Il risultato operativo normalizzato
balza del 140% a 80,4 milioni, mentre l’utile netto reported
raggiunge 106,2 milioni di euro
, beneficiando dei proventi da business combination.
La generazione di cassa
resta un punto di forza: l’Underlying Free Cash Flow è pari a 163,4 milioni, con una conversione FCF/EBITDA del 104%. La posizione finanziaria netta
adjusted migliora a 332 milioni, nonostante investimenti immobiliari per 83 milioni di sterline; al netto di questi, il debito sarebbe diminuito di 108 milioni.
Il presidente Angelo Mastrolia
ha evidenziato come "l’integrazione con Princes stia avanzando con determinazione", aggiungendo che le acquisizioni di Carrefour Italia
e Plasmon
consentiranno al gruppo di entrare in modo strategico nel retail.