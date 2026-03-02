Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:38
24.900 -0,24%
Dow Jones 17:38
48.765 -0,44%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, in flessione del 2,83% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di NewPrinces è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```