Piazza Affari: brusca correzione per NewPrinces

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo agroalimentare italiano
, che mostra un -4,29%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che NewPrinces
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,7%, rispetto a -4,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Lo status tecnico di NewPrinces
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,41 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)