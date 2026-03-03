Milano 10:50
44.561 -3,72%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:50
10.509 -2,52%
Francoforte 10:50
23.821 -3,32%

Piazza Affari: brusca correzione per NewPrinces

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brusca correzione per NewPrinces
(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo agroalimentare italiano, che mostra un -4,29%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che NewPrinces mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,7%, rispetto a -4,07% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di NewPrinces è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,41 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,56. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```