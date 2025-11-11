Milano 17:35
OPS eCom (ex Giglio Group), niente ordini al meglio dal 12 novembre

Finanza
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 12 novembre 2025 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie OPS eCom (ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.

OPS eCom ha chiuso la seduta odierna a quota 0,1155 euro per azione, in aumento del 13,24%, con appena 9 mila euro di controvalore e il titolo che non ha fatto più prezzo dopo le 9:34. La società, che ha da pochi giorni depositato l'istanza per l'accesso alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa (CNC), capitalizza 3 milioni di euro.
