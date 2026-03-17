Ops eCom, offerta vincolante da RBS Holding per la cessione di SCL

(Teleborsa) - OPS eCom , società quotata all’Euronext Milan e specializzata nei servizi per l’e-commerce, ha annunciato di aver ricevuto da RBS Holding un’offerta vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di SCL, attualmente detenuto dalla controllata Deva.



L'operazione prevede un corrispettivo complessivo di 150.000 euro, la cui articolazione dei pagamenti è fissata in 80.000 euro alla firma degli accordi definitivi, seguiti da due rate da 35.000 euro entro i mesi di aprile e maggio 2026. Oltre alla componente in denaro, l'offerta include l'accollo da parte dell'acquirente del debito residuo di circa 300.000 euro, precedentemente originato proprio dall'acquisizione di SCL da parte di Deva.



La cessione rientra nella strategia di razionalizzazione e valorizzazione degli asset non strategici avviata dal gruppo OPS eCom (ex Giglio Group). Una volta perfezionata, l'operazione consentirà a Deva S.r.l. di generare liquidità immediata e di migliorare sensibilmente la propria posizione finanziaria attraverso il trasferimento del debito residuo all'acquirente.



Secondo quanto dichiarato dalla società, questa mossa permette al gruppo di liberare risorse finanziarie e manageriali, consolidando il focus sulle attività a maggiore valore strategico e rafforzando la sostenibilità dell'indebitamento. Il completamento dell'operazione resta ora subordinato alla firma dei contratti definitivi e alle condizioni standard per questo tipo di transazioni societarie.



(Foto: © rawpixel)

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