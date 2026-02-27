Mare Group, ordini per 4,5 milioni di euro nel settore Infrastructure & Building da inizio 2026

(Teleborsa) - Mare Engineering Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti ha fatto sapere che dall’inizio del 2026 nel settore Infrastructure & Building
la Divisione La SIA
ha acquisito nuovi ordini per complessivi 4,25 milioni di euro
, registrando un incremento del 38% rispetto al medesimo periodo del 2025.
I nuovi ordini, legati prevalentemente a infrastrutture nazionali strategiche e a grandi clienti istituzionali
, includono commesse ad alto valore tecnologico e specialistico che spaziano dalla progettazione ingegneristica alle verifiche strutturali
. Le attività oggetto degli ordini, di durata variabile tra uno e tre anni
, sono già in fase di avvio. La relativa fatturazione prevista nell’esercizio in corso è stimata in almeno il 25% del valore complessivo dei nuovi ordini
.