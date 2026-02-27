Mare Group, ordini per 4,5 milioni di euro nel settore Infrastructure & Building da inizio 2026

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti ha fatto sapere che dall’inizio del 2026 nel settorelaha acquisito, registrando un incremento del 38% rispetto al medesimo periodo del 2025.I nuovi ordini, legati prevalentemente a, includono commesse ad alto valore tecnologico e specialistico che spaziano. Le attività oggetto degli ordini, di durata variabile, sono già in fase di avvio. La relativa fatturazione prevista nell’esercizio in corso è stimata in