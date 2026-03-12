OPS eCom corregge al ribasso i ricavi 2025 della controllata Deva: 5,5 milioni di euro e non 8

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha precisato che laha chiuso ilcon unpari a circa 5,5 milioni di euro, con undi circa 150 mila euro e una posizione finanziaria netta positiva per circa 800 mila euro. Tali informazioni correggono quanto indicato in data 26 gennaio 2026 dove erroneamente venivano indicati 8 milioni di fatturato 2025.Inoltre, per quanto riguarda la, precisa che il processoin quanto il compratore necessita di ulteriori documentazioni provenienti dalla Cina. Il compratore in ogni caso ha confermato l'intenzione di concludere l'acquisto alle stesse condizioni. Si prevede che il tutto possa essere concluso entro la fine del corrente mese.