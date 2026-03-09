Germania, a gennaio crollano ben oltre le attese gli ordinativi all'industria

(Teleborsa) -. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un decremento degli ordinativi dell'11,1% su, destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario, dopo il +6,4% registrato il mese precedente (rivisto dal +7,8%). Le attese deglierano per un calo ben più contenuto del 4,2%., i nuovi ordini sono stati inferiori dello 0,4% rispetto al mese precedente. Questi dati mostrano l'elevato livello di dicembre 2025, quando i nuovi ordini hanno raggiunto il valore più alto da febbraio 2022, principalmente a causa degli ordini su larga scala. Ilmeno volatile ha mostrato che i nuovi ordini nel periodo da novembre 2025 a gennaio 2026 sono stati superiori del 7,4% rispetto ai tre mesi precedenti; escludendo gli ordini su larga scala, i nuovi ordini sono aumentati dell'1,5%.Glisono diminuiti del 7,1% a gennaio 2026, con i nuovi ordini dall'in calo del 7,3% e gli ordini provenienti dain calo del 7,1%. Glisono diminuiti del 16,2%.