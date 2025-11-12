A Brescia, il museo d’arte contemporanea in movimento si amplia con Valentina Picozzi

(Teleborsa) - Continua a crescere come un organismo vivo il, il primo museo urbano metropolitano d’Italia. Nato nel 2023 in occasione del decennale della metro e dell’anno di Brescia Bergamo Capitale della Cultura, il progetto ha trasformato la mobilità sostenibile in un, dove arte e città si incontrano ogni giorno. Un’iniziativa virtuosa che, dal 2022 a oggi, ha saputo coniugare infrastruttura, sostenibilità e cultura contemporanea, rendendo la metropolitana non solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio spazio di conoscenza condivisa.Dopo gli interventi di Luca Font, J. Demsky, Joys e Peeta, dal 23 ottobre il MUM accoglie, artista e ricercatrice che ha fatto della sua cifra stilistica un linguaggio inconfondibile tra arte urbana, tecnologia e filosofia cyberpunk. Il suo intervento, realizzato in collaborazione coned, si compone di une unegli spazi del deposito metro di via Magnolini, in dialogo visivo e concettuale.Sulle superfici del convoglio e sulle pareti, il celebre: B come Brescia, ma anche come Bitcoin, simbolo di un’economia decentralizzata e di un cambiamento culturale che corre sul filo tra materia e digitale. Sullo sfondo, ilrappresentazione grafica dell’algoritmo alla base della blockchain – diventa trama e linguaggio visivo, mentre il titolo dell’opera, You Can’t Stop This Train, si imprime come un mantra urbano: un invito a leggere il movimento come forma di libertà e di evoluzione.Per Picozzi, arte e attivismo convivono in un percorso che intreccia estetica pop e temi economici, sociali e tecnologici. Con la, collettivo internazionale da lei fondato, esplora da anni lae la fcome strumenti di consapevolezza e partecipazione dal basso. "Le immagini creano cultura, la cultura forma i valori, i valori determinano il futuro", afferma l’artista, sintetizzando un approccio che vede l’arte come infrastruttura civile e mezzo di emancipazione.Il MUM, con questo nuovo capitolo, si conferma un esempio concreto di se un modello diche integra arte e mobilità sostenibile. Un museo senza biglietti né pareti, che vive lungo le linee della metro e accompagna i cittadini in un viaggio quotidiano tra paesaggi visivi e innovazione sociale.Un racconto su rotaia che parla di una città capace di trasformare il proprio sistema di trasporti in un motore di identità e di futuro.Dal Bronx dei graffiti alle architetture industriali di Brescia, l’opera di Valentina Picozzi attraversa territori reali e digitali, unendo memoria e rivoluzione tecnologica. Ed è in questa continua espansione – che vede nella collaborazione con Emotitech e negli artisti dei progetti precedenti la costruzione di una rete sempre più articolata – che il, dove infrastruttura e immaginazione viaggiano sullo stesso binario.Valentina Picozzi da oltre dieci anni porta in dialogo estetica pop, temi economici e linguaggi sociali, costruendo una pratica artistica che è insieme visione e attivismo. Con Satoshi Gallery, collettivo internazionale che ha fondato e dirige, esplora la cultura della blockchain e la filosofia cyberpunk, promuovendo valori di libertà, privacy e partecipazione dal basso.La sua ricerca si muove tra strade, codici e comunità. Con la fondazione, attiva dal 2023 in El Salvador, ha ideato ilun intervento di rigenerazione urbana partecipata che trasforma un quartiere segnato dalla violenza in un luogo di appartenenza e rinascita. Arte come gesto civile, come strumento di riscrittura del reale.Il Metro Urban Museum di Brescia è visitabile gratuitamente. Le visite guidate, della durata di circa 45 minuti, sono prenotabili per gruppi presso comunicazione@bresciamobilita.it.