Museo del Corso, in mostra per l’omaggio a Carlo Maratti la "Vergine e le tre Marie”

(Teleborsa) - La celebre opera” della Collezionedipinta da Carlo Maratti tra ilsarà esposta al, uno dei protagonisti romani della pittura della seconda metà del Seicento e punto di riferimento della produzione artistica del ‘700.La mostra, a cura diè promossa dalla Fondazione Roma con l’obiettivo di far conoscere al pubblico la ricca produzione pittorica del maestro – ritratto, pittura di soggetto sacro, temi d’Arcadia – ed evidenziare l’influenza che ebbe nella generazione successiva di pittori. Il dipinto, olio su tela 86 x 71,5 cm, della Collezione Valter e Paola Mainetti - curata dalla Fondazione Sorgente Group che abbraccia un vasto arco temporale, dal Seicento al Novecento, con una delle più importanti raccolte private di dipinti di Guercino - raffigura la Vergine Addolorata, o Mater Dolorosa, che osserva con lo sguardo velato di lacrime la corona di spine, uno dei simboli della passione di Cristo, sorretta da un angelo. La Vergine Addolorata indossa un ampio mantello azzurro che sostiene con la mano destra, mentre appoggia la sinistra al sepolcro, di cui si scorge la lastra tombale dietro le loro spalle. In secondo piano, a destra, compaiono tre figure femminili che, secondo le Sacre Scritture, vengono identificate con Maria di Nazareth, madre di Gesù, Maria di Cleofa e Maria di Magdala, nota quale Maria Maddalena.“Concedere in prestito la nostra opera alla mostra del Museo del Corso – ha affermatoPresidente della Fondazione Sorgente Group – è per noi un grande onore. Abbiamo accolto questa opportunità con entusiasmo, certi che essa consentirà a un pubblico vasto e diversificato di ammirare uno dei lavori più apprezzati di Maratti, artista per il quale io e mia moglie Paola nutriamo una profonda passione”.“L’opera esprime pienamente il talento pittorico di Maratti – ha aggiuntoVicepresidente della Fondazione Sorgente Group – che si manifesta nell’armonia cromatica e nella composizione equilibrata delle immagini, tra cui spicca il particolare delle tre Marie sullo sfondo, un dettaglio distintivo che non si riscontra in altri dipinti dell’epoca”.el quarto centenario della nascita ed espone una selezione di 40 dipinti, provenienti da collezioni nazionali e internazionali, che rappresentano le migliori opere del pittore, che si affermò soprattutto sul mercato romano. Nella mostra troviamo anche dipinti di artisti dell’epoca che si ispirarono a Maratti, quali Giuseppe Passeri, Andrea Sacchi, Francesco Trevisani, Giuseppe Bartolomeo Chiari e numerosi dipinti di altri suoi seguaci che arricchiscono oggi le raccolte d’arte della Fondazione Roma nella prestigiosa sede di Palazzo Sciarra Colonna.La Mostrasarà visitabile presso il Museo del Corso - Polo Museale di Palazzo Sciarra Colonna -