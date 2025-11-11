Milano 11:56
Predict, aggiudicata la fornitura di tre robot umanoidi "Aphel" alla Città della Scienza di Napoli
(Teleborsa) - Predict, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha annunciato di essersi aggiudicata la fornitura e installazione di tre robot umanoidi interattivi "Aphel" per il Museo Corporea di Città della Scienza a Napoli. L’appalto, del valore di 110.000 euro e della durata di 36 mesi, rientra nel progetto "Logicamente – Fase 2", parte del programma "Ricostruzione Città della Scienza" finanziato con fondi FSC 2007–2013.

I robot, che saranno operativi entro 180 giorni, accoglieranno i visitatori su tre piani espositivi, interagendo in linguaggio naturale e fornendo informazioni scientifiche e logistiche. Grazie a sistemi vocali intelligenti e software personalizzabili, gli "Aphel" offriranno esperienze immersive, raccoglieranno feedback e supporteranno il personale museale.

La commessa rappresenta per Predict un passo significativo nel consolidamento delle proprie competenze in robotica applicata al digital healthcare e all’edutainment scientifico, integrando tecnologia e comunicazione per la divulgazione scientifica. L’iniziativa rafforza inoltre il ruolo di Corporea come primo museo interattivo europeo dedicato alla salute e alle scienze biomedicali, con oltre 2.000 mq di esposizione e un pubblico prevalentemente scolastico.

"L’inserimento dei robot Aphel in un museo come Corporea rappresenta per noi un’importante opportunità di business, perché amplia il campo di applicazione delle nostre soluzioni digitali e conferma la capacità di Predict di portare innovazione in contesti diversi, creando nuove prospettive di crescita - ha dichiarato Monica Carella, Sales Manager della Strategic Business Unit Digital Healthcare di Predict -. In un luogo che si fonda sul concetto di learning by doing, questi sistemi diventano strumenti preziosi alleati per rendere l’esperienza educativa e di intrattenimento più immersiva e accessibile, dimostrando la versatilità del nostro know-how".
