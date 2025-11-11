Predict, aggiudicata la fornitura di tre robot umanoidi "Aphel" alla Città della Scienza di Napoli

(Teleborsa) - Predict, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'healthcare e specificatamente nella diagnostica in vivo, ha annunciato di essersi aggiudicata ladiper il. L’appalto, del valore die della durata di 36 mesi, rientra nel progetto "Logicamente – Fase 2", parte del programma "Ricostruzione Città della Scienza" finanziato con fondi FSC 2007–2013., che saranno operativi entro 180 giorni, accoglieranno i visitatori su tre piani espositivi, interagendo in linguaggio naturale e fornendo informazioni scientifiche e logistiche. Grazie a sistemi vocali intelligenti e software personalizzabili, gli "Aphel" offriranno esperienze immersive, raccoglieranno feedback e supporteranno il personale museale.Larappresenta per Predict un passo significativo nel consolidamento delle proprie competenze in robotica applicata al digital healthcare e all’edutainment scientifico, integrando tecnologia e comunicazione per la divulgazione scientifica. L’iniziativa rafforza inoltre il ruolo di Corporea come primo museo interattivo europeo dedicato alla salute e alle scienze biomedicali, con oltree un pubblico prevalentemente scolastico."L’inserimento dei robot Aphel in un museo come Corporea rappresenta per noi un’importante opportunità di business, perché amplia il campo di applicazione delle nostre soluzioni digitali e conferma la capacità di Predict di portare innovazione in contesti diversi, creando nuove prospettive di crescita - ha dichiarato, Sales Manager della Strategic Business Unit Digital Healthcare di Predict -. In un luogo che si fonda sul concetto di learning by doing, questi sistemi diventano strumenti preziosi alleati per rendere l’esperienza educativa e di intrattenimento più immersiva e accessibile, dimostrando la versatilità del nostro know-how".