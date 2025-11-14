A Imola i motori diventano Arte con il giapponese Keita Miyazaki

(Teleborsa) - Imola, storica capitale dei motori e dell’ingegno meccanico, accende i riflettori sull’arte contemporanea con "Keita Miyazaki. The Garden of Vanities", in programma dalnelle sale di. La mostra, curata da, nasce dalla collaborazione trae la galleria, con l’obiettivo di aprire la città a una nuova forma di dialogo internazionale tra cultura, innovazione e sviluppo economico.In una città simbolo della velocità, dove lha costruito un’eredità unica nel mondo della Formula 1, del Motomondiale e della Superbike, il linguaggio industriale dell’artista giapponese(Tokyo, 1983) si intreccia idealmente con la tradizione motoristica emiliana. Le sue sculture, realizzate con, riflettono una poetica dell’equilibrio tra forza e fragilità, progresso e vulnerabilità.Un tema che, nel contesto imolese, assume una valenza simbolica: la mostra rappresenta un tassello del percorso diavviato dal Comune, volto a integrare la vocazione industriale con un’offerta esperienziale che unisce"Siamo orgogliosi di ospitare a Palazzo Tozzoni la mostra dedicata a Keita Miyazaki – dichiarano il sindaco di Imola,, e l’assessore alla Cultura,– perché la sua ricerca, sospesa tra scultura e materia industriale, dialoga in modo naturale con il nostro territorio, da sempre votato alla meccanica e ai motori. È un progetto che unisce identità e innovazione, e che rafforza l’immagine di Imola come città in grado di attrarre produzioni culturali di alto livello, con positive ricadute sull’economia locale".In questo quadro, l’arrivo di Keita Miyazaki consolida il posizionamento di Imola nel circuito internazionale dell’arte contemporanea, grazie anche alla sinergia con partner esteri come la. La presenza di un artista esposto in grandi istituzioni proietta Imola in un sistema globale di scambi e visibilità, in linea con le strategie diche puntano sull’arte come leva di rigenerazione e investimento."Il progetto espositivo che abbiamo costruito qui a Imola – spiega, direttore di Imola Musei – nasce dal desiderio di creare un legame profondo tra la poetica di Miyazaki e la storia industriale della città. Le sue sculture di frammenti metallici e origami ci parlano di una modernità fragile, che trova in Imola il terreno ideale per riflettere su come l’arte possa trasformare l’eredità produttiva in visione culturale".Per, della Rosenfeld Gallery, "le opere di Miyazaki ci ricordano che la bellezza può nascere dal contrasto, dall’incontro tra ciò che è destinato a durare e ciò che è effimero. Portare questa ricerca a Imola significa dare vita a un dialogo tra epoche, culture e settori economici diversi, in una prospettiva di sostenibilità e di rinascita".Con "The Garden of Vanities",si trasforma in un laboratorio di contaminazione tra, confermando come la cultura possa agire da catalizzatore per lo sviluppo economico, attrarre investimenti e rafforzare l’identità di un territorio capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.