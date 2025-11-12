Milano 12:20
45.006 +1,28%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:20
9.885 -0,15%
Francoforte 12:20
24.338 +1,04%

A Piazza Affari corre Sanlorenzo

Prepotente rialzo per ilproduttore di yacht e superyacht, che mostra una salita bruciante del 4,04% sui valori precedenti.
