Analisi Tecnica: GBP/USD dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un modesto -0,16%.
Lo scenario del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1,3145. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1,3166 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1,3138.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)