Milano 9:53
44.908 +1,06%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:53
9.907 +0,07%
24.357 +1,11%

Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,46%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 4.000,14 punti

Shanghai segna un mediocre calo dello 0,46%, terminando gli scambi a 4.000,14 punti.
