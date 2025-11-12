Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 20:40
25.480 -0,21%
Dow Jones 20:40
48.283 +0,74%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

Il Dow Jones tratta a 48.301,64 punti

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dello 0,78% alle 19:30
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dello 0,78% alle 19:30 e scambia in utile a 48.301,64 punti.
