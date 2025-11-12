Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:44
25.503 -0,12%
Dow Jones 18:45
48.355 +0,89%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,12%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.911,42 punti

Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 9.911,42 punti.
