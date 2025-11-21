Milano
17:35
42.662
-0,60%
Nasdaq
18:43
24.316
+1,09%
Dow Jones
18:43
46.485
+1,60%
Londra
17:35
9.540
+0,13%
Francoforte
17:35
23.092
-0,80%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 18.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,13%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,13%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.539,71 punti
In breve
,
Finanza
21 novembre 2025 - 17.43
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,13%, archiviando la seduta a 9.539,71 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,14%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,16%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,09%)
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dello 0,93%
Argomenti trattati
Londra
(261)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,13%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,67%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,08%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,7%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dell'1,11%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dell'1,15%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,12%)
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto