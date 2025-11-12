Commercialisti: un documento sul nuovo articolo 12 dello statuto del contribuente

(Teleborsa) - "Le verifiche fiscali all'indomani della sentenza Italgomme: il nuovo articolo 12 dello statuto del contribuente" è il titolo del documento pubblicato oggi daNell'introduzione al documento si ricorda come in tema di, gli atti di autorizzazione e i processi verbali di accesso in locali destinati all'esercizio di attività commerciali, artistiche e professionali, redatti a decorrere dal 3 agosto 2025, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante l'indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno giustificato l'accesso.È quanto previsto dalintrodotto in sede di conversione in legge del d.l. 17 giugno 2025, n. 842, attraverso l'art. 13-bis del decreto, intitolato "Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso".Lacome ricordato nella Relazione illustrativa, – spiegano i commercialisti – risiede nel "monito rivolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia nella sentenza del 6 febbraio 2025 Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia", nella quale la CEDU aveva invitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie affinché gli accessi, le ispezioni e le verifiche fossero adeguatamente motivati.Scopo del documento è analizzare la novità normativa, muovendo dai principi enunciati nella sentenza della CEDU, per finire alle ricadute di ordine pratico.