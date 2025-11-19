Eurotech, avviata offerta in opzione sulle azioni oggetto di recesso

(Teleborsa) - Eurotech
, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), ha comunicato l’avvio dell’offerta in opzione
sulle 20.929 azioni oggetto di recesso
, pari allo 0,054% del capitale sociale, a seguito della deliberazione approvata dall’Assemblea straordinaria del 15 ottobre 2025 per modificare l’articolo 5 dello statuto e introdurre la soglia del 40% ai fini dell’obbligo di OPA.
Il valore di liquidazione
è pari a 0,847 euro per azione
, per un controvalore complessivo di 17.726,863 euro
. L’importo è ampiamente inferiore alla soglia massima di esborso di 600.000 euro prevista dall’assemblea, rendendo così pienamente efficace la delibera.
L’offerta in opzione, depositata il 19 novembre e pubblicata sul sito della società, sarà rivolta agli azionisti
in proporzione alle partecipazioni detenute alla record date del 20 novembre 2025. Il rapporto è fissato in 1 azione oggetto di recesso ogni 1.836 diritti di opzione esercitati. I diritti non sono negoziabili.
Il periodo di adesione
è aperto dal 19 novembre al 19 dicembre 2025
, durante il quale i soci potranno esercitare anche il diritto di prelazione per eventuali azioni rimaste inoptate. Qualora, al termine delle richieste, persistano azioni residue, Eurotech valuterà un collocamento a terzi; in caso contrario, le azioni saranno rimborsate tramite riserve disponibili o, se mancanti, mediante riduzione del capitale.