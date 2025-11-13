Dl sicurezza sul lavoro, Assosistema Confindustria oggi in audizione

(Teleborsa) -è intervenuta oggi presso la 10ª Commissione permanente del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) nell’ambito dell’esame del Disegno di legge n. 1706, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. A rappresentare l’Associazione sono stati Claudio Galbiati, Presidente della Sezione Safety di Assosistema Confindustria e Matteo Nevi, Direttore Generale, che hanno espresso apprezzamento per l’attenzione che il provvedimento riserva alla tutela della salute dei lavoratori e al rafforzamento delle misure di prevenzione, sottolineando la necessità di un approccio sempre più dinamico e tecnologicamente evoluto alla sicurezza sul lavoro.– ha dichiarato Matteo Nevi, Direttore Generale di Assosistema Confindustria –. È fondamentale sostenere le imprese nell’adozione di dispositivi di protezione di nuova generazione, dotati di tecnologie intelligenti in grado di prevenire concretamente gli infortuni e monitorare il corretto utilizzo dei DPI. Solo così si potrà compiere un salto di qualità nella cultura della sicurezza”.Assosistema Confindustria ha evidenziatoper le misure che prevedono il potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle attività di controllo, auspicando che la vigilanza si concentri anche sulla verifica dell’idoneità e dell’effettivo utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, nonché sull’addestramento al loro corretto impiego.L’Associazione ha inoltre proposto che,dei dispositivi di protezione individuale, elemento imprescindibile per garantire una tutela effettiva della salute e della sicurezza.stato espresso per la misura di sostegno all’acquisto di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti, con la proposta di estendere l’incentivo anche ai sistemi di controllo dell’uso corretto dei dispositivi.Nel proprio intervento,ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che in alcune circostanze può rappresentare un ostacolo all’adozione di tecnologie di sicurezza avanzate. Laddove tali strumenti abbiano finalità esclusivamente protettive, l’Associazione ritiene opportuno valutare una deroga mirata, al fine di non scoraggiare gli investimenti in innovazione e prevenzione.Assosisteman materia di sicurezza sul lavoro, contenuta nell’articolo 10 del provvedimento, ritenendola “una misura di grande valore culturale e operativo, che favorisce la diffusione della conoscenza tecnica e supporta concretamente datori di lavoro e lavoratori nella scelta dei dispositivi più idonei alla tutela della salute e della sicurezza”.– ha concluso Claudio Galbiati, Presidente della Sezione Safety di Assosistema Confindustria – significa costruire un sistema produttivo più solido, sostenibile e competitivo. La sicurezza deve essere riconosciuta come un valore strategico per la crescita del Paese.”