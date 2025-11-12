Disney prolunga il contratto del CFO Hugh Johnston fino al 2029

(Teleborsa) - Walt Disney
ha esteso di due anni il contratto del direttore finanziario Hugh Johnston
, mentre il gruppo porta avanti una profonda ristrutturazione aziendale
focalizzata sul rilancio del business dello streaming
.
Secondo un documento depositato mercoledì, l’accordo, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026, è stato prolungato fino al 31 gennaio 2029
.
La società ha inoltre aumentato il premio azionario a lungo termine
di Johnston da 14 a 16,5 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024, lasciando invariati stipendio base e bonus annuale.