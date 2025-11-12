Milano 17:35
Disney prolunga il contratto del CFO Hugh Johnston fino al 2029

(Teleborsa) - Walt Disney ha esteso di due anni il contratto del direttore finanziario Hugh Johnston, mentre il gruppo porta avanti una profonda ristrutturazione aziendale focalizzata sul rilancio del business dello streaming.

Secondo un documento depositato mercoledì, l’accordo, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026, è stato prolungato fino al 31 gennaio 2029.

La società ha inoltre aumentato il premio azionario a lungo termine di Johnston da 14 a 16,5 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024, lasciando invariati stipendio base e bonus annuale.

