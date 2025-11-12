Disney prolunga il contratto del CFO Hugh Johnston fino al 2029

Walt Disney

(Teleborsa) -ha esteso di due anni il contratto del direttore finanziario, mentre il gruppo porta avanti una profondafocalizzata sul rilancio del business delloSecondo un documento depositato mercoledì, l’accordo, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2026, è stato prolungato fino alLa società ha inoltre aumentato ildi Johnston da 14 a 16,5 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024, lasciando invariati stipendio base e bonus annuale.