Carraro Group e Wacker Neuson, partnership strategica estesa fino al 2029

(Teleborsa) - In occasione di Agritechnica 2025, il Gruppo Carraro
ha rinnovato la storica collaborazione con il Gruppo Wacker Neuson
, leader globale nelle macchine compatte per il settore delle costruzioni e dell’agricoltura.
Il nuovo accordo di fornitura, valido fino al 2029, conferma il ruolo di Carraro come partner chiave per la fornitura di sistemi di trasmissione completi, in particolare per i sollevatori telescopici Kramer e Weidemann, oltre che per le pale gommate del Gruppo Wacker Neuson. Questo impegno rinnovato rafforza il legame tra due realtà che condividono una visione comune di innovazione, affidabilità e sostenibilità.
"La solidità della nostra partnership con il Gruppo Wacker Neuson si fonda su una visione condivisa e sulla fiducia reciproca maturata nel tempo. Insieme continuiamo a espandere i confini della mobilità agricola e di quella del movimento terra, offrendo soluzioni che garantiscono prestazioni, efficienza e sostenibilità
, promuovendo al contempo l’innovazione, la crescita del business e l’espansione verso nuovi mercati”, ha dichiarato Andrea Conchetto, Amministratore Delegato del Gruppo Carraro
".