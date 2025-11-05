GT Talent, CFO SIM recede dall'incarico di EGA per "divergenti opinioni"

(Teleborsa) - GT Talent Group
, società sospesa da Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha reso noto che CFO SIM
ha comunicato in la propria decisione irrevocabile di porre fine alla collaborazione
in essere con la società. CFO SIM ha motivato la propria decisione alla luce sia del progressivo consolidarsi nel tempo dei presupposti per la rimessione dell'incarico, in particolare alla luce degli eventi - rinunzia all'incarico da parte della società di revisione e dimissioni rassegnate
dal consigliere Fabio Del Corno - verificatisi negli ultimi giorni, sia di divergenti opinioni emerse, tra l'altro, riguardo alle modalità di comunicazione
al mercato.
Pertanto, il contratto per lo svolgimento dell'attività di Euronext Growth Advisor, stipulato in data 25 marzo 2024, e il contratto di Corporate Broking, stipulato in data 8 ottobre 2024, cesseranno di avere efficacia alla prima tra le seguenti date/eventi: (a) la data in cui GT Talent nominerà un nuovo Euronext Growth Advisor; (b) l'eventuale presentazione di una istanza finalizzata all'ammissione della società ad una procedura concorsuale o ad altra procedura avente effetti analoghi, diversa da quella in cui si trova attualmente la società; (c) l'eventuale deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione della società; (d) il 1° gennaio 2026 al più tardi
.
La società ha avviato i contatti con alcuni operatori
per il conferimento di un nuovo incarico di Euronext Growth Advisor, si legge in una nota.
CFO SIM è l'Euronext Growth Advisor che ha portato GT Talent Group a Piazza Affari a settembre 2024
. Il titolo, che era arrivato a valere 0,16 euro per azione prima di essere sospeso a maggio, si era praticamente polverizzato rispetto ai 4 euro per azione del collocamento, a causa di un forte rallentamento aziendale nel secondo semestre del 2024 e di una crisi di liquidità a distanza di pochi mesi dall'IPO.