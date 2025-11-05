Leonardo risolve rapporto con CFO Alessandra Genco. Arriva Giuseppe Aurilio da Telespazio

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo
, big italiano della difesa, ha preso atto che l'azienda ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro in essere con l'attuale Chief Financial Officer Alessandra Genco
. L'annuncio è arrivato in occasione della pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2025
.
Nell'ambito dell'accordo è stato stabilito che Genco manterrà il ruolo di CFO, nonché quello di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fino al 10 novembre 2025, restando comunque a disposizione dell'azienda fino al 30 novembre
2025 per garantire il completamento del passaggio di consegne già attivato in relazione alla sua sostituzione.
Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina di Giuseppe Aurilio
- attuale Chief Operating Officer di Telespazio - come nuovo Chief Financial Officer della società nonché Dirigente Preposto.