Ericsson, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating Ba1

(Teleborsa) - Moody's
ha modificato da stabile a positivo l'outlook
di Ericsson
, fornitore leader a livello mondiale di apparecchiature per telecomunicazioni e servizi correlati per operatori di rete mobile e fissa. Contestualmente, ha confermato il rating a "Ba1"
.
Il cambiamento dell'outlook "riflette il successo di Ericsson nell'attuazione della sua strategia
, rafforzando la sua leadership tecnologica nelle reti mobili", afferma Ernesto Bisagno, Vicepresidente di Moody's Ratings - Senior Credit Officer e lead analyst per Ericsson.
"L'outlook positivo indica anche il miglioramento degli indicatori di credito grazie alla costante ripresa degli utili
e alla solida generazione di flussi di cassa
", aggiunge Bisagno.
Moody's si aspetta che l'azienda mantenga una solida generazione di flussi di cassa, presupponendo una minore volatilità del capitale circolante e una spesa in conto capitale disciplinata. Tuttavia, il free cash flow potrebbe essere limitato dalle distribuzioni agli azionisti
, poiché l'azienda potrebbe annunciare rendimenti più elevati per gli azionisti nel 2026, a testimonianza della sua ampia posizione di liquidità. In base a ciò, viene previsto che la leva finanziaria rettificata di Ericsson, secondo Moody's, rimarrà inferiore a 2,0x, pur mantenendo una posizione di liquidità netta.