Ericsson, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating Ba1

(Teleborsa) -ha modificatodi, fornitore leader a livello mondiale di apparecchiature per telecomunicazioni e servizi correlati per operatori di rete mobile e fissa. Contestualmente, haIl cambiamento dell'outlook "riflette il, rafforzando la sua leadership tecnologica nelle reti mobili", afferma Ernesto Bisagno, Vicepresidente di Moody's Ratings - Senior Credit Officer e lead analyst per Ericsson."L'outlook positivo indica anche il miglioramento degli indicatori di credito grazie allae alla", aggiunge Bisagno.Moody's si aspetta che l'azienda mantenga una solida generazione di flussi di cassa, presupponendo una minore volatilità del capitale circolante e una spesa in conto capitale disciplinata. Tuttavia, il, poiché l'azienda potrebbe annunciare rendimenti più elevati per gli azionisti nel 2026, a testimonianza della sua ampia posizione di liquidità. In base a ciò, viene previsto che la leva finanziaria rettificata di Ericsson, secondo Moody's, rimarrà inferiore a 2,0x, pur mantenendo una posizione di liquidità netta.