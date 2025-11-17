Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 21:07
24.680 -1,31%
Dow Jones 21:07
46.487 -1,40%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Ericsson, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating Ba1

Finanza, Rating, Telecomunicazioni
Ericsson, Moody's migliora outlook a positivo e conferma rating Ba1
(Teleborsa) - Moody's ha modificato da stabile a positivo l'outlook di Ericsson, fornitore leader a livello mondiale di apparecchiature per telecomunicazioni e servizi correlati per operatori di rete mobile e fissa. Contestualmente, ha confermato il rating a "Ba1".

Il cambiamento dell'outlook "riflette il successo di Ericsson nell'attuazione della sua strategia, rafforzando la sua leadership tecnologica nelle reti mobili", afferma Ernesto Bisagno, Vicepresidente di Moody's Ratings - Senior Credit Officer e lead analyst per Ericsson.

"L'outlook positivo indica anche il miglioramento degli indicatori di credito grazie alla costante ripresa degli utili e alla solida generazione di flussi di cassa", aggiunge Bisagno.

Moody's si aspetta che l'azienda mantenga una solida generazione di flussi di cassa, presupponendo una minore volatilità del capitale circolante e una spesa in conto capitale disciplinata. Tuttavia, il free cash flow potrebbe essere limitato dalle distribuzioni agli azionisti, poiché l'azienda potrebbe annunciare rendimenti più elevati per gli azionisti nel 2026, a testimonianza della sua ampia posizione di liquidità. In base a ciò, viene previsto che la leva finanziaria rettificata di Ericsson, secondo Moody's, rimarrà inferiore a 2,0x, pur mantenendo una posizione di liquidità netta.
Condividi
```