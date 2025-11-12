Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,34% del capitale sociale

Eni

società del Cane a sei zampe

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito del programma di buyback, tra il 3 e il 7 novembre 2025, complessivamente(pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,9099 euro per azione, per unpari aA partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 77.956.892 azioni proprie (pari al 2,48% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.130.047.849,91 euro.Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 168.074.251 azioni proprie pari al 5,34% del capitale sociale.In Borsa, oggi, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per lache si posiziona a 16,48 euro.