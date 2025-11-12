Milano 13:58
Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,34% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback, tra il 3 e il 7 novembre 2025, complessivamente 3.142.690 azioni proprie (pari allo 0,10% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 15,9099 euro per azione, per un controvalore pari a 49.999.988,86 euro.

A partire dall'avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato 77.956.892 azioni proprie (pari al 2,48% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.130.047.849,91 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene 168.074.251 azioni proprie pari al 5,34% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente per la società del Cane a sei zampe che si posiziona a 16,48 euro.
