Generali prosegue il buyback e raggiunge il 3,16% del capitale sociale

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 1.325.000 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 35,54 euro, per un controvalore
pari a 47.097.083,00 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 6 febbraio la Compagnia assicurativa e le sue controllate detengono 48.966.923 azioni proprie, pari al 3,16% del capitale sociale.
Sul listino milanese, intanto, si contrae la performance del Leone di Trieste
con i prezzi allineati a 35,5 euro, per una discesa dello 0,42%.