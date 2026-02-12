Milano 16:52
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza

Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Health Care, che cresce senza forza
Il Comparto sanitario dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 916,61 punti.
