Milano 17:29
45.047 -0,20%
Nasdaq 17:33
25.573 -1,73%
Dow Jones 17:33
48.900 -0,24%
Londra 17:29
10.171 +0,16%
Francoforte 17:30
24.293 -2,13%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
In rialzo il comparto assicurativo dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 506,9 punti.
