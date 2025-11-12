Francoforte: in bella mostra Aixtron

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Aixtron
, che tratta in rialzo del 7,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Aixtron
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,59%, rispetto a +0,41% del Germany MDAX
).
Tecnicamente, Aixtron
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,35.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)