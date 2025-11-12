Milano 9:55
44.876 +0,98%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:55
9.906 +0,06%
24.334 +1,02%

Francoforte: in bella mostra Aixtron

Francoforte: in bella mostra Aixtron
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Aixtron, che tratta in rialzo del 7,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Aixtron mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,59%, rispetto a +0,41% del Germany MDAX).


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,35.

