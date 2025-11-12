Milano 17:35
44.793 +0,80%
Nasdaq 18:44
25.503 -0,12%
Dow Jones 18:45
48.355 +0,89%
Londra 17:35
9.911 +0,12%
Francoforte 17:35
24.381 +1,22%

In evidenza il comparto immobiliare italiano sul listino di Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza il comparto immobiliare italiano sul listino di Piazza Affari
In forte aumento l'indice delle società immobiliari in Italia, che con il suo +2,24% avanza a quota 9.194,03 punti.
Condividi
```