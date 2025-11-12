Infineon, fatturato in rialzo del 6% nel quarto trimestre, atteso in moderata crescita nel 2026

Infineon

(Teleborsa) - Nel quarto trimestre 2025, ildel Gruppoè salito a 3.943 milioni di euro, rispetto ai 3.704 milioni del trimestre precedente. Tutti e quattro i segmenti, Automotive (ATV), Green Industrial Power (GIP), Power & Sensor Systems (PSS) e Connected Secure Systems (CSS), hanno contribuito all'aumento del fatturato del 6%. Al netto degli effetti valutari, l'aumento del fatturato è stato dell'8,5%.Ilè stato del 38,1%, rispetto al 40,9% del trimestre precedente. Il gross margin rettificato è stato del 40,7%, rispetto al 43,0% del terzo trimestre 2025. Oltre agli effetti valutari, ciò è dovuto principalmente al fatto che alcuni gruppi di prodotti per applicazioni consumer nel segmento PSS sono stati temporaneamente venduti a margini inferiori a causa della capacità produttiva sottoutilizzata.Ilè aumentato del 7%, raggiungendo i 717 milioni nel 4Q25, rispetto ai 668 milioni del 3Q25. Ilè salito al 18,2%, rispetto al 18,0% del trimestre precedente.L'nel quarto trimestre è stato di 231 milioni di euro, rispetto ai 305 milioni di euro del terzo trimestre.L'nel quarto trimestre si è attestato a 0,34 euro, rispetto agli 0,37 euro del trimestre precedente.Gli– che Infineon definisce come la somma degli investimenti in immobili, impianti e macchinari, degli investimenti in altre attività immateriali e dei costi di sviluppo capitalizzati – sono aumentati leggermente nel quarto trimestre 2025, attestandosi a 451 milioni, rispetto ai 442 milioni del trimestre precedente.Ilè diminuito nel quarto trimestre 2025, attestandosi a un valore negativo di 1.276 milioni di euro, rispetto a un free cash flow positivo di 288 milioni nel trimestre precedente.In tema di remunerazione degli azionisti, il management intende proporre all'Assemblea Generale Annuale che si terrà a febbraio 2026 undi, come nell'anno precedente. Questa proposta "tiene conto del calo registrato dalla nostra attività, mantenendo al contempo il margine finanziario necessario per una crescita redditizia negli anni a venire".Per il, Infineon prevede, sulla base di un tasso di cambio ipotizzato di 1,15 dollari USA per euro, un fatturato di circa 3,6 miliardi di euro e un margine di risultato di segmento intorno al 15%.Per l', sempre sulla base di un tasso di cambio ipotizzato di 1,15 dollari USA per euro, l'azienda prevede una crescita moderata del fatturato rispetto all'anno precedente, nonostante l'impatto valutario sfavorevole. Il margine lordo rettificato dovrebbe attestarsi intorno al 40% e il margine di risultato di segmento intorno al 15%. Investimenti sono attesi a circa 2,2 miliardi di euro e il flusso di cassa libero dovrebbe attestarsi intorno a 1,1 miliardi.