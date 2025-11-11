Milano 13:29
Technoprobe, Equita alza target price con messaggi supportive sul 2026

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 11 euro per azione (dai precedenti 10,4 euro) il target price su Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che il beat sui margini attesi nel quarto trimestre è significativo (EBITDA margin 34,7% vs 26,4% atteso) e dalla call sono emersi messaggi molto positivi sul 2026/27, con prospettive di accelerazione già dal primo semestre del 2026 spinte dal forte momentum nell'AI DC, segnali di edge AI più materiali nel consumer, prima qualifica nell'HBM e opportunità nel mondo AI ASICs.

Gli analisti hanno alzato le stime 2025 (fatturato/EBITDA +1%/+8%) incorporando i risultati del terzo trimestre e la guidance (mid-range) sul quarto trimestre. Sul 2026/27 confermato sostanzialmente il fatturato (che vede una forte accelerazione a +14% e +18% rispettivamente) ma alzato l'EBITDA del +11%/+6% per riflettere maggiore leva operativa e buona gestione dei costi visibile già nel quarto trimestre nel 2025.
