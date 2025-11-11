Technoprobe, Equita alza target price con messaggi supportive sul 2026

Equita

Technoprobe

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 10,4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che il beat sui margini attesi nel quarto trimestre è significativo (EBITDA margin 34,7% vs 26,4% atteso) e dalla call sono emersi, con prospettive di accelerazione già dal primo semestre del 2026 spinte dal forte momentum nell'AI DC, segnali di edge AI più materiali nel consumer, prima qualifica nell'HBM e opportunità nel mondo AI ASICs.Gli analisti hanno(fatturato/EBITDA +1%/+8%) incorporando i risultati del terzo trimestre e la guidance (mid-range) sul quarto trimestre. Sul 2026/27 confermato sostanzialmente il fatturato (che vede una forte accelerazione a +14% e +18% rispettivamente) ma alzato l'EBITDA del +11%/+6% per riflettere maggiore leva operativa e buona gestione dei costi visibile già nel quarto trimestre nel 2025.