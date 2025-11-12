Milano 9:57
44.877 +0,98%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:57
9.905 +0,05%
24.319 +0,96%

Londra: in calo Taylor Wimpey

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di case inglese, che mostra un decremento del 3,50%.

Lo scenario su base settimanale di Taylor Wimpey rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Taylor Wimpey rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,038 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,066.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
