Londra: in calo Taylor Wimpey

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il costruttore di case inglese
, che mostra un decremento del 3,50%.
Lo scenario su base settimanale di Taylor Wimpey
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Taylor Wimpey
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,038 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,066.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)