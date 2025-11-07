Milano 13:51
42.759 -0,72%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 13:51
9.659 -0,79%
Francoforte 13:51
23.499 -0,99%

Londra: in calo Experian

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Experian
Retrocede la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, con un ribasso del 3,38%.
Condividi
```