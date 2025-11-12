Milano 9:57
44.877 +0,98%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 9:57
9.905 +0,05%
24.319 +0,96%

Londra: in calo Taylor Wimpey

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Taylor Wimpey
Ribasso composto e controllato per il costruttore di case inglese, che presenta una flessione del 3,50% sui valori precedenti.
Condividi
```