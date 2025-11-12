Londra: performance negativa per Hiscox

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'assicuratore con sede nelle Bermuda
, che mostra un decremento dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hiscox
, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Hiscox
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,8 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)