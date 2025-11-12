Milano 14:40
Londra: performance negativa per Hiscox
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'assicuratore con sede nelle Bermuda, che mostra un decremento dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hiscox, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Hiscox è in rafforzamento con area di resistenza vista a 13,8 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 14,02.

