Milano 13:22
44.917 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:22
9.851 -0,61%
Francoforte 13:21
24.236 -0,60%

Londra: performance negativa per Vodafone

Londra: performance negativa per Vodafone
Pressione sul gruppo britannico telefonico, che tratta con una perdita del 2,49%.
