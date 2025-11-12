Londra: scambi negativi per easyJet

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea low cost inglese
, che passa di mano con un calo del 2,15%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Osservando il grafico di breve periodo di easyJet
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,761 sterline e supporto a 4,629. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,893.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)