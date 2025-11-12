Londra: scambi negativi per easyJet

compagnia aerea low cost inglese

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,15%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Osservando il grafico di breve periodo di, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,761 sterline e supporto a 4,629. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,893.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)