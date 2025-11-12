Milano 9:58
Londra: scambi negativi per easyJet

Londra: scambi negativi per easyJet
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia aerea low cost inglese, che passa di mano con un calo del 2,15%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di easyJet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Osservando il grafico di breve periodo di easyJet, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 4,761 sterline e supporto a 4,629. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,893.

